Mundial 2026: XI de Brasil y Marruecos para el choque del grupo C

Brasil debutará este sábado en el Mundial 2026 contra Marruecos con un tridente ofensivo formado por Vinícius, Raphinha e Igor Thiago, mientras que Lucas Paquetá jugará de enganche, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey (5:00 PM).
Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago serán los tres hombres de ataque.
De esta forma, son tres las grandes sorpresas del once: los dos laterales, Douglas Santos y Roger Ibáñez, y así como Igor Thiago, que parece haberle quitado el puesto a Matheus Cunha.
Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026, que completan Escocia y Haití.
El árbitro del encuentro de la pentacampeona del mundo y los semifinalistas de Catar 2022 será el esloveno Slavko Vincic.
Alineación de Brasil - Mundial 2026
Alineación de Marruecos
FUENTE: EFE