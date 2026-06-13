Mundial 2026: XI de Brasil y Marruecos para el choque del grupo C FOTO: EFE/ Angel Colmenares

Brasil debutará este sábado en el Mundial 2026 contra Marruecos con un tridente ofensivo formado por Vinícius, Raphinha e Igor Thiago, mientras que Lucas Paquetá jugará de enganche, en el Metlife Stadium de Nueva Jersey (5:00 PM).

En el primer partido de Ancelotti como seleccionador en una Copa del Mundo, la Canarinha saldrá con Alisson, en portería; Douglas Santos, Marquinhos, Gabriel Magalhães y Roger Ibáñez, en defensa; y Casemiro, Bruno Guimarães y Lucas Paquetá en el centro del campo.

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Vinícius Júnior, Raphinha e Igor Thiago serán los tres hombres de ataque.

De esta forma, son tres las grandes sorpresas del once: los dos laterales, Douglas Santos y Roger Ibáñez, y así como Igor Thiago, que parece haberle quitado el puesto a Matheus Cunha.

Brasil y Marruecos abren el Grupo C del Mundial 2026, que completan Escocia y Haití.

El árbitro del encuentro de la pentacampeona del mundo y los semifinalistas de Catar 2022 será el esloveno Slavko Vincic.

Alineación de Brasil - Mundial 2026

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Alineación de Marruecos

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FUENTE: EFE