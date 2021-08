De La Hoya:"Fue una estupidez querer pelear con Canelo"

Según el ahora promotor de boxeo, no quiere cometer el mismo error que con Julio César Chavez, donde un país (México), se divide, y cree que no es oportuno por eso enfrentar al Canelo Álvarez .

Otro de los rivales que tenía en su agenda De La Hoya era Floyd Mayweather, aunque no ha vuelto a pronunciarse al respecto.

"Yo no quisiera enfrentarme con otro mexicano como lo hice con Chávez, porque eso duele, estás dividiendo patrias y culturas. Eso no me gustó y no quiero vivirlo nuevamente”, expresó el CEO de Golden Boy Promotion en diálogos con Fino Boxing.

Saúl Canelo Álvarez se encuentra en Estados Unidos en busca de afinar de la mejor manera su preparación de cara al combate por los Títulos Mundiales Súper Medianos AMB, CMB, FIB y OMB frente a Caleb Plant el próximo 6 de noviembre.