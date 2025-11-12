RPC realizó el cara a cara de Influencer Fighters 1

Medcom, junto a RPC canal reconocido por su liderazgo en transmisiones deportivas en Panamá presentó este martes el encuentro cara a cara oficial de Influencer Fighters 1. La actividad reunió a los 14 influencers que este viernes 14 de noviembre protagonizarán siete combates de boxeo amateur en la Nike Arena, un evento que ya ha despertado gran interés entre el público panameño.

Los peleadores que se enfrentaron durante este encuentro fueron: Luigyoo y Bieroo, Chiri y Sabino, Axel y Chamo, Giuliano y Ébano, Rafe y Bryan, Alexito y Jossimar, y como combate estelar, Man del Yappy y Jean Modelo. Cada uno llegó con su estilo, su carácter y la determinación de dejar clara su preparación para la noche del evento.

RPC todo listo con los Influencer Fighters

El encuentro fue conducido por Miguel Remón, quien aportó naturalidad y cercanía mientras los participantes se miraban fijamente, dejaban ver su actitud y mostraban la tensión propia de una previa de combate. Los asistentes pudieron sentir el ambiente real que rodea a cada enfrentamiento.

RPC tendrá una participación destacada en la cobertura del proyecto, ofreciendo contenido especial y acercando al público todos los detalles antes, durante y después del evento. Esto reafirma el compromiso del canal con el deporte nacional y con nuevas iniciativas que conectan con las audiencias jóvenes del país.

Influencer Fighters 1 se llevará a cabo este viernes 14 de noviembre en la Nike Arena (COS Sports Plaza).

Los boletos están disponibles en www.eticket.pa .

El evento cuenta con el apoyo de Raptor y Valor Sports Technologies, bajo la organización de Social Knockout Promotions (SKP) y la producción de Cloud Productions.