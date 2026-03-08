Clásico Mundial 2026: Resultados del sábado 7 de marzo

El Clásico Mundial 2026 de Béisbol vivió una jornada emocionante el sábado 7 de marzo, entre los resultados una dolorosa derrota para la novena panameña.

En el Puerto Rico vs Panamá, el pelotero Darell Hernaiz fue quien pegó el contacto decisivo para ganar el partido, uno que se encontraba 3-3 en episodios extras, hasta que llegó el cuadrangular solitario.

Fue el primer jonrón decisivo de Puerto Rico en la historia del Clásico Mundial de Béisbol y el segundo en los veinte años del evento.

Entre los más estacados momentos, la selección de Venezuela sumó su segundo triunfo en línea en el Clásico Mundial de Béisbol al imponerse este sábado por 3-11 a la de Israel, y Países Bajos aportó la anécdota más importante de la jornada al acabar su encuentro contra Nicaragua con un 'walk-off home run’ o Jonrón de Oro histórico.

Resultados – Sábado 7 de marzo (Clásico Mundial 2026)