Clásico Mundial 2026: Panamá cae en episodios extras ante Puerto Rico

La selección de Béisbol de Panamá cayó por pizarra de 4-3 a Puerto Rico en su segundo duelo en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol desde el Estadio Hiram Bithorn en la ciudad de San Juan.

Un duelo de pitcheo se vivieron en los primeros episodios, con Ariel Jurado por Panamá y Eduardo Rivera por P.R. , que se lucieron en la lomita del diamante.

Después de 4 episodios de mucho dominio en el pitcheo, los dirigidos por José Mayorga anotaron primero, con el contacto sólido de Christian Bethancourt, que remolcó a Jonathan Araúz, que corrió desde la primera base.

El 5 fue muy productivo para la selección panameña, con Luis Castillo que también conectó batazo fuerte al jardín derecho, un doble para remolcar una rayita más.

En la baja del sexto episodio la reacción de los de casa fue con el elevado de sacrificio de Nolan Arenado para remolcar la carrera que los metió en juego, esto con Javy Guerra en la lomita

El derecho coclesano Ariel Jurado salió del partido luego de una aparición de calidad, con 5 entradas en blanco, permitiendo tan solo 3 hits y con 4 ponches.

Episodios extras en gran choque en el Clásico Mundial 2026

La entrada del zurdo Keny Hernández al diamante le dio tranquilidad a Panamá, después de que el derecho Javy Guerra se metiera en problemas.

Puerto Rico amenazó en varias ocasiones, pero fue en el noveno que pudieron anotar, tras el descontrol total del zurdo Alberto Baldonado para el 2-2 y el partido a decidirse en episodios extras.

En el episodio 10 Panamá anotó con hit de José Caballero, pero P.R. respondió con una rayita en su oportunidad en el decimo episodio.

Panamá amenazó pero no pudo en el episodio 11 y Puerto Rico con Darell Hernaiz dejó en el terreno a la tropa panameña con un cuadrangular solitario.