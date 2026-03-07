Clásico Mundial 2026: Yadier Molina elogia a los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal

El ex receptor de los Cardenales de San Luis Yadier Molina (manager de Puerto Rico en el Clásico Mundial 2026 ), elogió a los panameños Iván Herrera y Leonardo Bernal, con quienes ha trabajado en la organización.

"Iván y Leonard son tremendos muchachos son fajones, Iván es un tremendo bateador que se ha fajado mucho y ha trabajado en su defensa al igual que Leo que ganó guante de oro el año pasado con nosotros en Doble A, son muchachos con mucho talento", expresó Molina.

Molina añadió: "Como he dicho antes, respetamos a todos los equipos, sabemos que Panamá va a competir muy fuerte y que te digo de ellos, son un equipo muy rápido en las bases, nosotros vamos a estar preparados para eso, pero de estos dos peloteros me encanta verlos, Iván no tuvo la oportunidad de venir por varias razones, pero son buenos muchachos y estoy contentos de haberlos ayudado en algún momento".

Puerto Rico inició el torneo con buen pie luego de vencer a Colombia.