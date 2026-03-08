BÉISBOL Clásico Mundial de Béisbol -  8 de marzo de 2026 - 08:37

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 8 de marzo

Conoce a continuación los partidos para hoy domingo 8 de marzo en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 8 de marzo

Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 8 de marzo

FOTO: FEDEBEIS

El Clásico Mundial 2026 continua este domingo 8 de marzo, con emocionantes duelos, entre ellos la selección de béisbol de Panamá en su tercer compromiso en la competición.

Partidos para hoy 8 de marzo en el Clásico Mundial 2026

  • Japón vs Australia — 5:00 a.m.
  • Colombia vs Cuba — 11:00 a.m.
  • Países Bajos vs República Dominicana — 11:00 a.m.
  • Gran Bretaña vs Italia — 12:00 p.m.
  • Panamá vs Canadá — 6:00 p.m.
  • Nicaragua vs Israel — 6:00 p.m.
  • Brasil vs México — 7:00 p.m.

Panamá verá acción por tercera vez en esta competición edición 2026, después de caer en sus dos primeros compromisos ante Cuba y Puerto Rico respectivamente.

En esta nota:
Seguir leyendo

Clásico Mundial 2026: Tabla de posiciones tras duelos del 7 de marzo

Panamá vs Canadá: Fecha, hora y dónde ver EN VIVO el Clásico Mundial 2026

Clásico Mundial 2026: Panamá cae en episodios extras ante Puerto Rico

Recomendadas

Últimas noticias