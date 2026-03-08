El Clásico Mundial 2026 continua este domingo 8 de marzo, con emocionantes duelos, entre ellos la selección de béisbol de Panamá en su tercer compromiso en la competición.
Clásico Mundial 2026: Partidos para hoy domingo 8 de marzo
Conoce a continuación los partidos para hoy domingo 8 de marzo en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.
Partidos para hoy 8 de marzo en el Clásico Mundial 2026
- Japón vs Australia — 5:00 a.m.
- Colombia vs Cuba — 11:00 a.m.
- Países Bajos vs República Dominicana — 11:00 a.m.
- Gran Bretaña vs Italia — 12:00 p.m.
- Panamá vs Canadá — 6:00 p.m.
- Nicaragua vs Israel — 6:00 p.m.
- Brasil vs México — 7:00 p.m.
Panamá verá acción por tercera vez en esta competición edición 2026, después de caer en sus dos primeros compromisos ante Cuba y Puerto Rico respectivamente.
