José Mayorga y sus primeras reacciones tras dura derrota en el Clásico Mundial 2026

El manager de la selección de Béisbol de Panamá José Mayorga habló luego de la derrota ante Puerto Rico en su segundo duelo en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol.

Los de casa se llevaron un duelo que iniciaron abajo en la pizarra y de una forma explosiva, con un cuadrangular solitario en episodios extras de Darell Hernaiz.

José Mayorga tras caer ante Puerto Rico

"Estábamos con Javier Guerra, estábamos en un buen momento en el partido, en donde teníamos la ventaja, pensábamos que Javy Guerra podía sacar los outs a ambos, venían una línea de derechos tambien en la parte alta, también pensábamos que el los podía sacar fácilmente, obviamente había lanzado el día de ayer, así que sabíamos que si iba hoy teníamos que estrecharlo un poco porque lo perdíamos y sí, Kenny tremendo trabajo hizo , estábamos tratando de tener a esos zurdos para esa línea de Rosario en el medio del line up de ellos", mencionó el manager de Panamá.

"El coach de tercera lo envió (a José Caballero), que puedo decir, y lastimosamente fue un tremendo tiro e hicieron el out en home", finalizó José Mayorga.