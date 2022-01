Yelko Gómez se une al equipo de Panamá es Cultura y Valores

Yelko Gómez de 32 años, es un ciclista de gran trayectoria al lograr varias victorias en carreras amateur de Panamá y Costa Rica para luego dar el salto a Europa, concretamente a un equipo amateur en España, el Azysa.

Tras un primer año de adaptación, en su segundo año destacó en dicho calendario amateur en carreras como el Memorial José Ciordia, Vuelta al Bidasoa, Vuelta a Navarra, Vuelta a Portugal sub-23, Altzoko Igoera, Memorial Agustín Sagasti y Memorial Avelino Camacho con el filial del Caja Rural llegando a alzarse con la Copa del Porvenir; por lo que en 2012 dio el salto a profesionales con el Caja Rural. En esa misma temporada de debut consiguió su primera victoria como profesional en una exigente y última etapa de la Vuelta a Castilla y León encabezando un grupo de 15 corredores.

Además, se trata de un corredor que tendrá una fácil adaptación a la formación por su gran experiencia en Europa. Yelko Gómez pasará a compartir equipo con muchos amigos y compañeros con los que ha coincidido las convocatorias de la selección nacional de Panamá durante la temporada 2021.

Así de feliz se mostraba el ciclista chiricano tras hacerse oficial el fichaje: "Estoy muy contento de volver al ciclismo Continental y es hora de aportar un granito de arena a este Proyecto País que catapultó el Ciclismo Nacional a un nivel mucho más alto de la mano de FEPACI. Me siento orgulloso del crecimiento del ciclismo panameño a nivel mundial. Estos años he estado como cuando un niño deja su casa y viaja a otro lugar, he conocido un mundo, y ahora vuelvo a casa. Espero aportar todo lo que sé y me han enseñado a este equipo, es un gran grupo joven y con mucho futuro, y con un mensaje País, “Panamá es cultura y valores” será un sueño tricolor hecho realidad".

FUENTE: FEPACI