Clásico Mundial 2023: Iván Herrera confirma su participación con Panamá 

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1619043604789444612 CONFIRMADO



El Grandes Ligas Iván Herrera está listo para representar a Panamá en el Clásico Mundial de Béisbol.#ClaseDeCutarrazo #BeisRPC pic.twitter.com/GEqNgGE7ML — Deportes RPC (@deportes_rpc) January 27, 2023

¿Cómo tomó la llegada de Wilson Contreras?

"Hay que tener fuerza mental, no me lo esperaba, yo llegué a la MLB muy joven y muchos dicen que los receptores les toma más tiempo desarrollarse, pero yo siento que esto es un negocio y vengo preparándome desde octubre para esta temporada en la que siento será especial porque nunca me había preparado como este año", comentó Herrera.

"Wilson me felicitó cuando conecté mi primer imparable en Grandes Ligas, siento que nos llevaremos bien porque somos latinos", señaló sobre la amistad que podría tener con su nuevo compañero.

Herrera parecía que tendría todo para establecerse en la MLB tras el retiro de Yadier Molina, sin embargo, San Luis firmó a venezolano Wilson Contreras proveniente de los Cubs.

"La primera vez que me llamaron al equipo grande yo lloré con mi mama, mucha emoción porque todo se junta y aveces uno no lo espera. Todo lo que he trabajado durante tantos años, se junta y siento que toda la disciplina que has tenido te ayuda a cumplir tus sueños y es una de las emociones más grandes que he sentido en mi vida", señaló"

Relación con Edmundo Sosa

Edmundo Sosa e Iván Herrera eran compañeros en San Luis, pero Sosa fue cambiado a los Phillies y esa dupla panameña llegó a su fin. "Cuando Edmundo se fue estaba triste, pero después entendí que era lo mejor para él y como hermano uno busca lo mejor para los jugadores y apoyarlo de cualquier manera".