CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  18 de marzo de 2026 - 11:07

Clásico Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se llevaron Venezuela y Panamá?

Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial 2026 venciendo en un apretado y emocionante partido a los Estados Unidos, uno de los favoritos del torneo.

Clásico Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se llevaron Venezuela y Panamá?

Clásico Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se llevaron Venezuela y Panamá?

Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial 2026 venciendo en un apretado y emocionante partido a los Estados Unidos, uno de los favoritos del torneo.

Por su parte la novena de Panamá quedó última en el pool A luego de sumar apenas una victoria en cuatro partidos. Los dirigidos por José Mayorga se llevaron $750,000 dividido para los jugadores, cuerpo técnico y federación. En comparación con el anterior torneo, que Panamá se llevó 300,000 mil.

¿Cuánto dinero se lleva Venezuela en el Clásico Mundial 2026?

Venezuela, al coronarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, se lleva un premio económico acumulado de aproximadamente $7.5 millones de dólares.

Este monto representa un récord y se reparte entre la Federación Venezolana de Béisbol (50%) y los jugadores/cuerpo técnico (50%), con bonos individuales superiores a los $100,000.

  • Participación: $750,000.
  • Clasificación a Cuartos de Final: $1,000,000.
  • Clasificación a Semifinales: $1,250,000.
  • Llegar a la Final: $1,250,000.
  • Premio de Campeón: $2,500,000.
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