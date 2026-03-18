Clásico Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se llevaron Venezuela y Panamá?

Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial 2026 venciendo en un apretado y emocionante partido a los Estados Unidos, uno de los favoritos del torneo.
¿Cuánto dinero se lleva Venezuela en el Clásico Mundial 2026?
Venezuela, al coronarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, se lleva un premio económico acumulado de aproximadamente $7.5 millones de dólares.
Este monto representa un récord y se reparte entre la Federación Venezolana de Béisbol (50%) y los jugadores/cuerpo técnico (50%), con bonos individuales superiores a los $100,000.
- Participación: $750,000.
- Clasificación a Cuartos de Final: $1,000,000.
- Clasificación a Semifinales: $1,250,000.
- Llegar a la Final: $1,250,000.
- Premio de Campeón: $2,500,000.