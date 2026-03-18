Clásico Mundial 2026: ¿Cuánto dinero se llevaron Venezuela y Panamá?

Venezuela se coronó campeón del Clásico Mundial 2026 venciendo en un apretado y emocionante partido a los Estados Unidos, uno de los favoritos del torneo.

Por su parte la novena de Panamá quedó última en el pool A luego de sumar apenas una victoria en cuatro partidos. Los dirigidos por José Mayorga se llevaron $750,000 dividido para los jugadores, cuerpo técnico y federación. En comparación con el anterior torneo, que Panamá se llevó 300,000 mil.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

¿Cuánto dinero se lleva Venezuela en el Clásico Mundial 2026?

Venezuela, al coronarse campeón del Clásico Mundial de Béisbol 2026, se lleva un premio económico acumulado de aproximadamente $7.5 millones de dólares.

Este monto representa un récord y se reparte entre la Federación Venezolana de Béisbol (50%) y los jugadores/cuerpo técnico (50%), con bonos individuales superiores a los $100,000.