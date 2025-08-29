CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  29 de agosto de 2025 - 08:44

Clásico Mundial 2026: Edmundo Sosa le dice sí a la novena de Panamá

Edmundo Sosa de los Phillies de Philadelphia confesó en Deportes y Punto" que participará con la novena de Panamá en el próximo Clásico Mundial 2026.

El pelotero Edmundo Sosa de los Phillies de Philadelphia confesó en Deportes y Punto" que participará con la novena de Panamá en el próximo Clásico Mundial 2026.

“Espero estar saludable para poder representar a mi país y verme con los compañeros que crecieron conmigo. Espero estar saludable para poder representar a mi país y estar con los compañeros que crecieron conmigo”, señaló Sosa quien disputaría su primer clásico con Panamá.

Sosa se une así a Iván Herrera y José Caballero que ya confirmaron su intención de jugar con Panamá.

Panamá jugará en el Grupo A en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico, enfrentándose a: Cuba el 6 de marzo, Puerto Rico el 7 de marzo, a Canadá el 8 de marzo y a Colombia el 9 de marzo.

Números de Edmundo Sosa - 2025

Este año "Mundito" está bateando para .272 con 7 cuadrangulares, 32 remolcadas, 1 base robada y .748 de OPS, además de ofrecer gran versatilidad a la defensa con apenas 3 errores jugando en la segunda base, tercera base, campo corto, jardín izquierdo e inclusive jardín central.

