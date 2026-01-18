Clásico Mundial 2026: "Esta semana se deben definir varios permisos", Dámaso Espino

Dámaso Espino, Gerente General de la selección de Panamá, brindó algunos detalles de la actualidad del equipo nacional que se prepara para los próximos compromisos como Serie del Caribe y Clásico Mundial 2026 .

"Esta semana se deben definir varios permisos y probablemente algunos de nuestros jugadores tengan permiso, pero dependiendo de los seguros cuando pasen la revisión médica en febrero. Quisiera tener todos los nombres ya listos, pero estamos en un 70% ahora mismo.

Sobre los jugadores que representarán a los Panamá (Federales de Chiriquí) en la Serie del Caribe 2026 y que pueden aportar al equipo en el Clásico señaló que observa un grupo profesional que irá a un evento internacional y que pueden sorprender en la Serie del Caribe.

Sobre el manager José Mayorga destacó que tiene una continuidad con los peloteros (es el manager para los dos torneos internaciones) ya que le da una ventaja en la hora de la toma de decisiones porque conoce a los jugadores