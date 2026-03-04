Clásico Mundial 2026: Line Up de Panamá y Tigres de Detroit para el partido de exhibición

Así sale la novena de Panamá y los Tigres de Detroit para el partido de preparación en Publix Field en el Joker Marchant Stadium para el segundo duelo previo al estreno en el Clásico Mundial 2026.
Panamá se estrena en el clásico este viernes enfrentando a Cuba.
Line Up de Panamá
- José Caballero - CC
- Allen Córdoba - JC
- Edmundo Sosa - 3B
- Miguel Amaya - BD
- Johan Camargo - 1B
- Christian Bethancourt - R
- Jonathan Araúz - 2B
- Jhony Santos - JI
- Luis Castillo JD
Lanzador: Jaime Barría
Line Up de Tigres
- Parker Meadows - JC
- Matt Vierling - 1B
- Kerry Carpenter - JI
- Dillon Dingler - BD
- Trei Cruz - CC
- Austin Slater - JD
- Jace Jung - 3B
- Max Anderson - 2B
- Tomás Nido - R
Lanzador: Jack Flaherty