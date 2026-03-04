CLÁSICO MUNDIAL Clásico Mundial de Béisbol -  4 de marzo de 2026 - 10:42

Clásico Mundial 2026: Line Up de Panamá y Tigres de Detroit para el partido de exhibición

Así sale la novena de Panamá y los Tigres de Detroit para el partido de preparación en Publix Field en el Joker Marchant Stadium.

FOTO / FEDEBEIS

Así sale la novena de Panamá y los Tigres de Detroit para el partido de preparación en Publix Field en el Joker Marchant Stadium para el segundo duelo previo al estreno en el Clásico Mundial 2026.

Los dirigidos por José Mayorga cayeron 11-1 ante los Yankees la tarde de ayer, donde Rubén Tejada fue quien remolcó la única carrera panameña.

Panamá se estrena en el clásico este viernes enfrentando a Cuba.

Line Up de Panamá

  1. José Caballero - CC
  2. Allen Córdoba - JC
  3. Edmundo Sosa - 3B
  4. Miguel Amaya - BD
  5. Johan Camargo - 1B
  6. Christian Bethancourt - R
  7. Jonathan Araúz - 2B
  8. Jhony Santos - JI
  9. Luis Castillo JD

Lanzador: Jaime Barría

Line Up de Tigres

  1. Parker Meadows - JC
  2. Matt Vierling - 1B
  3. Kerry Carpenter - JI
  4. Dillon Dingler - BD
  5. Trei Cruz - CC
  6. Austin Slater - JD
  7. Jace Jung - 3B
  8. Max Anderson - 2B
  9. Tomás Nido - R

Lanzador: Jack Flaherty

