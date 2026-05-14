Sevilla vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir jornada 37 de LaLiga

El onceno del Real Madrid, sin opciones de pelear por el título que ya aseguró el FC Barcelona, visitará al Sevilla en la jornada 37 de LaLiga de España 2025-2026.
Aunque los merengues tienen claro que ya no existe opciones de ganar un título, buscan cerrar la temporada de la mejor manera luego de pasar por momentos difíciles como el incidente entre Fede Valverde y Aurélien Tchouaméni y también la rueda de prensa del presidente, Florentino Pérez para convocar a elecciones.
SEVILLA VS REAL MADRID: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J37 DE LALIGA
- Fecha: Domingo, 17 de mayo de 2026
- Hora: 12:00 p.m.
- Lugar: Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán
- Dónde seguir: Sigue todos los detalles en las redes sociales de RPC Deportes y rpctv.com