Sevilla vs Real Madrid: Fecha, hora y dónde seguir jornada 37 de LaLiga FOTO: REAL MADRID

El onceno del Real Madrid, sin opciones de pelear por el título que ya aseguró el FC Barcelona, visitará al Sevilla en la jornada 37 de LaLiga de España 2025-2026.

Los dirigidos por Álvaro Arbeloa afrontan este penúltimo compromiso después de vencer 2-0 al Real Oviedo para llegar a 80 puntos en el campeonato español.

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