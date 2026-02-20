Clásico Mundial 2026: ¿Podrá Panamá avanzar a 4tos de final?

Panamá buscará hacer historia en el Clásico Mundial 2026 , para buscar por primera vez avanzar a los cuartos de final. Terminó 14to en el Clásico Mundial de Béisbol del 2006 y 15to en la edición del 2009, sin ganar un solo partido. La nación centroamericana ni siquiera logró clasificarse para las ediciones del 2013 y del 2017.

El Clásico Mundial de Béisbol 2026 se celebrará del 5 al 17 de marzo, con partidos en el Estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico; el Daikin Park de Houston; el Tokyo Dome; y LoanDepot park de Miami.

Panamá competirá en el Grupo A en Puerto Rico, enfrentándose con Colombia, Canadá, Cuba y, por supuesto, Puerto Rico. Es quizás el grupo más parejo de los cuatro. Los partidos del Grupo A se jugarán del 6 al 11 de marzo, y Panamá debutará contra Cuba, una de las grandes potencias históricas del béisbol internacional, el 6 de marzo.

Mejor actuación en el Clásico

La mejor actuación de Panamá en el Clásico fue su primera victoria en la historia del torneo en el 2023. Enfrentando a un difícil equipo de China Taipéi ante una ruidosa multitud de China Taipéi, el equipo del manager Luis Ortiz casi "noquea" al equipo local por 12-5. El equipo armó una cuarta entrada de cinco carreras y una sexta de seis anotaciones... y Luis Castillo hizo una de las grandes atrapadas en la historia del Clásico.

Jugadores destacados de las Grandes Ligas en el equipo

Panamá cuenta con una gran cantidad de jugadores que forman parte de organizaciones de las Mayores, unos 15 al momento de escribir este artículo. También cuenta con muchos exjugadores de las Grandes Ligas como Rubén Tejada, Christian Bethancourt y Jonathan Araúz. Pero en cuanto a los jugadores actuales de las Mayores, la estrella principal es sin duda el jugador del cuadro de los Yankees, José Caballero.

José Caballero es un defensor fantástico y un experto robador de bases, liderando la Liga Americana en bases robadas en las últimas dos temporadas. Debe de aportar chispa y liderazgo a la alineación de Panamá.

Edmundo Sosa, otro defensor destacado que puede jugar en múltiples posiciones del cuadro interior (y, por supuesto, en los jardines), también vestirá la camiseta de su país natal. Conectó 11 jonrones con los Filis el año pasado en tan sólo 243 turnos al bate.

En cuanto a los lanzadores, Logan Allen de los Guardianes (cuya madre es panameña), probablemente sea el as del cuerpo de lanzadores. El año pasado, tuvo marca de 8-11 con efectividad de 4.25 en 156.2 entradas para Cleveland.

Prospectos de Ligas Menores en el equipo

El jardinero central Enrique Bradfield, el prospecto Nro. 4 de los Orioles, aportará una velocidad excepcional. Recientemente se robó 17 bases en 18 intentos en la Liga Otoñal de Arizona y, junto con Caballero, debe de volver locos a los receptores rivales si logra embasarse con regularidad. También está el receptor Leonardo Bernal. Bernal es el prospecto Nro. 5 de los Cardenales y el Nro. 98 de MLB Pipeline en todo el béisbol. Bernal conectó 13 jonrones y se robó 13 bases robadas en 107 juegos en Doble A la temporada pasada, pero su defensa es donde mejor se le considera; el jugador de 22 años eliminó al 39.1% de todos los corredores en el 2025, camino a ganar un Guante de Oro en las Ligas Menores.

Historia a seguir

No hay muchos lanzadores que hayan jugado en el Clásico Mundial de Béisbol original, allá por 2006, y que estén en el roster este año. Panamá tiene uno de ellos: Paolo Espino. El lanzador de 39 años, quien también ha jugado seis años en las Grandes Ligas (más recientemente con los Azulejos en el 2024), lanzó una entrada sin permitir carreras en el 2006 y volverá a jugar 20 años después. También lanzó en el torneo del 2009, pero no estuvo en el roster del 2023. Sería bonito que consiguiera algunos outs importantes y fuera una de las razones por las que su equipo llegara a sus primeros cuartos de final en la historia del Clásico.

