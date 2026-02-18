Clásico Mundial 2026: "Un sueño" para Kenny Hernández

El lanzador chiricano Kenny Hernández habló de la ilusión de ver acción con Panamá en el Clásico Mundial 2026 de Béisbol, mientras se prepara en el Estadio Nacional Rod Carew, de la mano de un gran grupo técnico liderado por José Mayorga.

Hernández, de 27 años de edad llegará a este torneo internacional con gran ritmo de competición, luego de gran campaña con los Leones del Escogido de la ciudad de Santo Domingo en República Dominicana.

"Fue una temporada larga, muy buena, contaron conmigo desde el principio, las cosas se fueron dando bastante bien, pudimos llegar a la final y posteriormente a la Serie del Caribe", mencionó el zurdo.

"De regreso con todo el animo, con todas las ganas de ayudar al equipo y aportar mi grano de arena en lo que va a ser el torneo. "Estoy abierto para el rol que el staff me necesite y estoy abierto a eso", destacó.

Un sueño para Kenny Hernández

"Un sueño para mi, vengo con todas las ganas, con toda la fuerza, muy ilusionado de poder participar y dejar a mi país en alto. Mi familia muy contenta, a ellos le hace mucha ilusión que yo participe, ellos son muy beisboleros también y contento que puedan seguirme en lo que va a ser el torneo, están ilusionados en que podemos hacer buen papel, porque tienen el pensamiento de que tenemos un buen equipo", finalizó el pelotero chiricano.