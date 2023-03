Jaime Barría: "Dimos todo a pesar que muchos no apostaron por nosotros"

"Orgulloso de representar a mi país , orgulloso de los 30 muchachos y los coach que dimos todo a pesar que muchos no apostaron a nosotros demostramos a Las grande potencia del béisbol que Panama ya no es un rival fácil que nosotros no fuimos a participar que PANAMA fue competir con las grande potencia del béisbol ganamos muchas experiencias clasificamos directo y aparte hicimos HISTORIA MUCHACHOS … nos queda prepararnos para el siguiente clásico sabemos que tenemos muchas cosas que arreglar tanto en el terreno y también el los administrativo".