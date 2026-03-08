EN VIVO

CLÁSICO MUNDIAL

Panamá vs Canadá: EN VIVO el Clásico Mundial 2026

FOTO / FEDEBEIS
Clásico Mundial de Béisbol - 

Sigue entrada por entrada el partido entre la novena de Panamá y Canadá en el tercer partido de los de José Mayorga en el Clásico Mundial 2026.

1ra Alta / Panamá 0-0 Canadá

Bradfield Jr. se embasa por toque de sacrificio y lleg a asegunda por error en tiro del tercera base.

José Caballero recibe base por bolas.

Leonardo Bernal falla para doble play.

PLAY BALL

Pronto el partido

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2030787969368666224?s=20&partner=&hide_thread=false
AGUACERO

Line Up de Canadá

  1. Edouard Julien - 2B
  2. Josh Naylor - 1B
  3. Tyler O'Neill - JD
  4. Jared Young - BD
  5. Otto López - CC
  6. Abraham Toro - 3B
  7. Bob Naylor - R
  8. Owen Caissie - JI
  9. Denzel Clarke - JC

Lanzador: Jameson Taillon

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/baseballcanada/status/2030764033524068480?s=20&partner=&hide_thread=false
Line Up de Panamá

  1. Enrique Bradfield Jr. - JC
  2. José Caballero - CC
  3. Leonardo Bernal - BD
  4. José Ramos - JD
  5. Edmundo Sosa - 3B
  6. Christian Bethancourt - 1B
  7. Luis Castillo - JI
  8. Miguel Amaya - R
  9. Leonardo Jiménez - 2B

Lanzador: Jaime Barría

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes_rpc/status/2030768085171397000?s=20&partner=&hide_thread=false

