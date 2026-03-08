Panamá vs Canadá: EN VIVO el Clásico Mundial 2026

1ra Alta / Panamá 0-0 Canadá
Bradfield Jr. se embasa por toque de sacrificio y lleg a asegunda por error en tiro del tercera base.
José Caballero recibe base por bolas.
Leonardo Bernal falla para doble play.
CLÁSICO MUNDIAL
Sigue entrada por entrada el partido entre la novena de Panamá y Canadá en el tercer partido de los de José Mayorga en el Clásico Mundial 2026.
