Clásico Mundial 2026: Venezuela festejó el título con emocionante desfile

Luego de que su selección conquistara su primer Clásico Mundial 2026 , la gran celebración ha continuado en Venezuela .

Un video publicado por el periodista Robert Lobo en su cuenta de X el miércoles muestra cómo una multitud de venezolanos inundaron la Avenida Bolívar en la capital de Caracas, con una caravana de motocicletas dirigiéndose hacia la Plaza Venezuela.

9:00 pm caravana en la Avenida Bolívar, Caracas. Sigue la celebración por el primer campeonato del Clásico Mundial de Beisbol. Se dirigen a Plaza Venezuela. pic.twitter.com/yuZvrMgIev

Otros fanáticos fueron vistos marchando por las calles con una gigante bandera del país al ritmo de música y bocinas.

Este desfile es un reflejo de toda la emoción que los jugadores venezolanos han demostrado tras su dramático triunfo ante Estados Unidos el martes. A Daniel Palencia se le salieron las lágrimas mucho antes de que realizara el último lanzamiento para ponchar a Roman Anthony, y Eugenio Suárez dio una muy emotiva entrevista después del partido.

La felicidad de Venezuela tras el Clásico Mundial 2026

La escena en la Plaza Sadel también fue igual de asombrosa, con una gran cantidad de público estallando en celebración después del último out, que vieron por una pantalla gigante.

La victoria del equipo venezolano definitivamente es un logro que vale la pena celebrar: La selección jamás había terminado mejor que de tercera en un Clásico Mundial antes de ganarlo todo en el 2026.

FUENTE: MLB