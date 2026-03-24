BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  24 de marzo de 2026 - 23:53

Béisbol Mayor 2026: Coclé corta mala racha con triunfo sobre Panamá Oeste

La "Leña Roja" de Coclé logró su primera victoria después de cuatro derrotas consecutivas en el Béisbol Mayor 2026.

Béisbol Mayor 2026: Coclé corta mala racha con triunfo sobre Panamá Oeste
Béisbol Mayor 2026: Coclé corta mala racha con triunfo sobre Panamá OesteFOTO / FEDEBEIS
Gabriel Aideé
Por Gabriel Aideé

La novena de Coclé cortó una racha de 4 derrotas consecutivas, tras vencer 8-2 a Panamá Oeste en la jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026.

El veterano Ramón Castillo tuvo una jornada perfecta con el madero, pegando de 4-4 con 2 remolcadas y 1 anotada.

El derecho nicaragüense Fidencio Flores se acreditó la victoria, tras lanzar 5.0 episodios de 2 imparables, 2 pasaportes y 4 ponches.

Los "Beep Beep" ganaron en casa - Beisjol Mayor 2026

Colón volvió a aprovechar su localía para imponerse por pizarra de 4-0 sobre Panamá Este en el Estadio Roberto Mariano Bula, dejando su récord en 6-4.

El derecho Harold Araúz se acreditó el triunfo, tirando 7.0 capítulos de 5 hits, 1 base por bolas y 8 abanicados.

La gran figura ofensivamente fue Edgard Muñoz con dos imparables en tres turnos y 1 carrera producida.

La "Berraquera" le pegó a los "Tortugueros"

Herrera hizo respetar el Claudio Nieto y en 12 entradas venció 10-9 a Bocas del Toro para poner su marca en 5-3, liderados en gran parte por el izquierdo Emanuel Herrera, quien trabajó 6.2 entradas de 5 hits, 2 carreras (2 limpias), 2 bases por bolas y 8 ponches, además del buen relevo de Rubén Deago para apuntarse el triunfo.

Orlando González pegó dos imparables en seis turnos, incluyendo un cuadrangular, 3 carreras anotadas, 2 producidas y 3 ponches.

Choque de alto nivel en el Estadio Kenny Serracín

El equipo de Chiriquí dejó en el terreno a Veraguas en 12 episodios por marcador de 4-3 y así conseguir su séptima victoria del certamen. Jeffer Patiño sobresalió a la ofensiva, pegando 2 dobletes en tres turnos y anotando una carrera.

Liderados por 2 imparables de Luis Rivera y un doble remolcador de 3 carreras de Emanuel Forde, Panamá Metro derrotó 5-4 a Darién en el Estadio Nacional Rod Carew, resultado que los deja con foja de 6-3.

Kevin Rodríguez lanzó 2.2 episodios de 1 hit y 4 ponches para convertirse en el pitcher ganador.

Para cerrar la jornada, Los Santos se impuso por pizarra de 3-0 sobre Chiriquí Occidente en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, con una sólida labor del nicaragüense Kenword Burton de 9.0 episodios, 5 imparables, 1 pasaporte y 12 ponches.

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