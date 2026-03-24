Béisbol Mayor 2026: Coclé corta mala racha con triunfo sobre Panamá Oeste FOTO / FEDEBEIS

La novena de Coclé cortó una racha de 4 derrotas consecutivas, tras vencer 8-2 a Panamá Oeste en la jornada 10 del Campeonato Nacional de Béisbol Mayor 2026 .

El veterano Ramón Castillo tuvo una jornada perfecta con el madero, pegando de 4-4 con 2 remolcadas y 1 anotada.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

El derecho nicaragüense Fidencio Flores se acreditó la victoria, tras lanzar 5.0 episodios de 2 imparables, 2 pasaportes y 4 ponches.

Los "Beep Beep" ganaron en casa - Beisjol Mayor 2026

Colón volvió a aprovechar su localía para imponerse por pizarra de 4-0 sobre Panamá Este en el Estadio Roberto Mariano Bula, dejando su récord en 6-4.

El derecho Harold Araúz se acreditó el triunfo, tirando 7.0 capítulos de 5 hits, 1 base por bolas y 8 abanicados.

La gran figura ofensivamente fue Edgard Muñoz con dos imparables en tres turnos y 1 carrera producida.

La "Berraquera" le pegó a los "Tortugueros"

Herrera hizo respetar el Claudio Nieto y en 12 entradas venció 10-9 a Bocas del Toro para poner su marca en 5-3, liderados en gran parte por el izquierdo Emanuel Herrera, quien trabajó 6.2 entradas de 5 hits, 2 carreras (2 limpias), 2 bases por bolas y 8 ponches, además del buen relevo de Rubén Deago para apuntarse el triunfo.

Orlando González pegó dos imparables en seis turnos, incluyendo un cuadrangular, 3 carreras anotadas, 2 producidas y 3 ponches.

Choque de alto nivel en el Estadio Kenny Serracín

El equipo de Chiriquí dejó en el terreno a Veraguas en 12 episodios por marcador de 4-3 y así conseguir su séptima victoria del certamen. Jeffer Patiño sobresalió a la ofensiva, pegando 2 dobletes en tres turnos y anotando una carrera.

Liderados por 2 imparables de Luis Rivera y un doble remolcador de 3 carreras de Emanuel Forde, Panamá Metro derrotó 5-4 a Darién en el Estadio Nacional Rod Carew, resultado que los deja con foja de 6-3.

Kevin Rodríguez lanzó 2.2 episodios de 1 hit y 4 ponches para convertirse en el pitcher ganador.

Para cerrar la jornada, Los Santos se impuso por pizarra de 3-0 sobre Chiriquí Occidente en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández, con una sólida labor del nicaragüense Kenword Burton de 9.0 episodios, 5 imparables, 1 pasaporte y 12 ponches.