Cristiano Ronaldo habla de su complicado momento en el Manchester United

"El United intentó sacarme a la fuerza. No sólo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado. Siento que algunas personas no me querían en el Manchester, no sólo este año sino también la temporada pasada".

“No le tengo respeto porque él no me muestra respeto. Si tú no me tienes respeto, yo nunca lo tendré por ti”, mencionó Cristiano Ronaldo sobre el DT holandés.

https://twitter.com/deportes_rpc/status/1591920003938672641 ¡ROMPE EL SILENCIO!



"El United intentó sacarme a la fuerza. No sólo el entrenador, sino también la gente alrededor del club. Me sentí traicionado", mencionó Cristiano Ronaldo en entrevista exclusiva con Piers Morgan.#FutbolRPC pic.twitter.com/iz8c4MfCOS — Deportes RPC (@deportes_rpc) November 13, 2022

Entrevista explosiva

Así describió en las redes sociales Piers Morgan la entrevista exclusiva con el veterano jugador de 37 años de edad previo a la cita mundialista de Qatar 2022.

"El club no ha progresado nada. Desde que se fue Sir Alex Ferguson, el Manchester United no ha evolucionado. Nada ha cambiado"