Ghana vs Selección de Panamá: Fecha, hora y dónde ver en el Mundial 2026

Después de muchos días esperando por este momento, la Selección de Panamá chocará contra Ghana en su primer partido de la Copa Mundial 2026 de la FIFA, correspondiente al grupo L que también integran Croacia e Inglaterra.

Los dirigidos por Thomas Christiansen han estado entrenando en su campamento base instalado en el Nottawasaga Resort , ubicado en Ontario, Canadá.

El onceno nacional estará iniciando el camino de una Copa del Mundo por segunda ocasión en su historia, tras decir presente en Rusia 2018, donde no lograron sumar ningún punto en tres partidos.

La gran incógnita de los canaleros será la presencia de Adalberto Carrasquilla en el once inicial o entrando como suplente, tras entrenar muchos días diferenciado por una lesión en los aductores que sufrió con Pumas en la Liga MX.

GHANA VS SELECCIÓN DE PANAMÁ: FECHA, HORA Y DÓNDE VER EN LA COPA MUNDIAL 2026