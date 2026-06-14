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Mundial 2026 Mundial 2026 -  14 de junio de 2026 - 20:15

Mundial 2026: Costa de Marfil le ganó a Ecuador in extremis

La Selección de Costa de Marfil derrotó a Ecuador y se llevó los tres puntos en su primer choque del Mundial 2026.

Mundial 2026: Costa de Marfil le ganó a Ecuador in extremis
Mundial 2026: Costa de Marfil le ganó a Ecuador in extremisFOTO: BR FOOTBALL

Costa de Marfil esperó este domingo hasta el minuto 90 para liquidar con un gol de Amad Diallo a Ecuador y quedarse con los tres puntos en el partido de debut de ambas selecciones en el Grupo E del Mundial 2026.

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Hasta la aparición del delantero de 23 años del Manchester United, el partido en Filadelfia parecía cosa juzgada y se perfilaba como el primer empate sin goles en lo que va del torneo.

Ecuador mostró más ambición, arriesgó más, pero no estuvo fino en la puntada decisiva.

La Tri tuvo ocasiones de abrir el marcador, con dos remates de Enner Valencia que explotaron en el horizontal en el primer tiempo y con otro de Gonzalo Plata a los 69 que atajó el portero marfileño Yahia Fofana.

La lucha en el grupo E del Mundial 2026

Con este resultado, el Grupo E lo lidera Alemania con tres puntos con la misma renta le escolta Costa de Marfil, aunque con un balance goleador inferior. Cierran sin puntos Ecuador y la debutante selección de Curazao, que cayó por 7-1.

La Tri, dirigida por el argentino Sebastián Beccacece, acumulaba hasta hoy 19 partidos sin conocer la derrota.

Su última caída hasta hoy se remontó al 6 de septiembre de 2024, cuando perdió por 1-0 ante Brasil en las Eliminatorias Sudamericanas, precisamente cuando debutó en el banquillo el seleccionador argentino.

FUENTE: EFE

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