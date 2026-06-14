MLB MLB -  14 de junio de 2026 - 16:42

MLB: José Caballero conectó productivo cuadrangular ante Toronto

El pelotero santeño José Caballero despachó un jonrón en la victoria de los Yankees sobre Toronto en la MLB.

MLB: José Caballero conectó productivo cuadrangular ante Toronto

MLB: José Caballero conectó productivo cuadrangular ante Toronto

FOTO: Aaron Gash/AP

El pelotero panameño José Caballero sonó un enorme cuadrangular en la victoria de los Yankees de Nueva York 8-3 sobre los Azulejos de Toronto en la jornada dominical de la MLB.

El batazo del canalero llegó en la alta de la novena entrada con Jasson Domínguez y Jazz Chisholm Jr en circulación, ante un Sinker de 95.7 mph del lanzador derecho Tommy Nance en el Rogers Centre.

"Chema" terminó bateando de 5-1 con tres empujadas, 1 carrera anotada y 1 ponche.

Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB

El santeño de 29 años está bateando .258 producto de 50 hits en 194 turnos al bate, 6 cuadrangulares, 21 empujadas, 26 anotadas, 15 bases robadas, 10 dobles, 12 bases por bolas y 42 ponches.

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