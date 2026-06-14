MLB: José Caballero conectó productivo cuadrangular ante Toronto FOTO: Aaron Gash/AP

El pelotero panameño José Caballero sonó un enorme cuadrangular en la victoria de los Yankees de Nueva York 8-3 sobre los Azulejos de Toronto en la jornada dominical de la MLB.

El batazo del canalero llegó en la alta de la novena entrada con Jasson Domínguez y Jazz Chisholm Jr en circulación, ante un Sinker de 95.7 mph del lanzador derecho Tommy Nance en el Rogers Centre.

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