MLB: José Caballero conectó productivo cuadrangular ante Toronto

El pelotero panameño José Caballero sonó un enorme cuadrangular en la victoria de los Yankees de Nueva York 8-3 sobre los Azulejos de Toronto en la jornada dominical de la MLB.
"Chema" terminó bateando de 5-1 con tres empujadas, 1 carrera anotada y 1 ponche.
Números de José Caballero en la temporada 2026 de la MLB
El santeño de 29 años está bateando .258 producto de 50 hits en 194 turnos al bate, 6 cuadrangulares, 21 empujadas, 26 anotadas, 15 bases robadas, 10 dobles, 12 bases por bolas y 42 ponches.