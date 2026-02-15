DEPORTES Deportes -  15 de febrero de 2026 - 11:43

FOTO: LA PRENSA

El dirigente deportivo Melitón Sánchez falleció a los 91 años, dejando un vació enorme en el deporte panameño, tras ocupar puestos importante a lo largo de su carrera.

Cargos que ocupó Melitón Sánchez

Sánchez nacido el 8 de noviembre de 1934, fue miembro del Comité Olímpico Internacional, presidente del Comité Olímpico de Panamá de 1982 a 2007, vicepresidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) y Presidente de la Federación Panameña de Softbol.

