El dirigente deportivo Melitón Sánchez falleció a los 91 años, dejando un vació enorme en el deporte panameño, tras ocupar puestos importante a lo largo de su carrera.

Cargos que ocupó Melitón Sánchez

Sánchez nacido el 8 de noviembre de 1934, fue miembro del Comité Olímpico Internacional, presidente del Comité Olímpico de Panamá de 1982 a 2007, vicepresidente de la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) y Presidente de la Federación Panameña de Softbol.