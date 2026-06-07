Clásico Presidente de la República 2026: "Takao" lideró la carrera

El ejemplar " Takao " se llevó la edición 97 del Clásico Presidente de la República , evento realizado este domingo en el Hipódromo Presidente Remón.

En el hándicap Team RPC Deportes, el ejemplar "Avril" ganó la carrera con la monta del jinete Jimmy Carrión, dejando a sus rivales atrás con una distancia considerable. Star Fish se quedó con el segundo lugar y Princesa Escarlata terminó en la tercera posición.

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El Clásico Presidente de la República 2026 tiene dueño

En una emocionante carrera, el jinete Yonis Lasso con el ejemplar "Takao", ganó con un margen considerable, despejando todas las dudas que surgieron sobre el caballo antes de la carrera.

"Estoy sin palabras. Le tengo que dar gracias a Dios y le dedicó esta victoria a mi abuelo y a los dueños", dijo Lasso después de brillar en el Hipódromo.