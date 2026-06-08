¡SALUUUDOS! David Samudio presentó oficialmente su libro

El reconocido periodista deportivo panameño David Samudio Garay presentó su primera obra literaria, ¡SALUUUDOS! 50 años siguiendo a la Selección de Panamá (1975-2025), un recorrido apasionante por medio siglo de historia del fútbol nacional contado desde la experiencia de uno de sus más fieles testigos.

A través de sus páginas, David Samudio Garay comparte vivencias, recuerdos y anécdotas que comienzan en su niñez, cuando asistía a las gradas del desaparecido Estadio Revolución para ver jugar a figuras legendarias como Cascarita Tapia y Muquita Sánchez. El relato continúa con sus inicios en el periodismo deportivo y los años difíciles de las décadas de 1980 y 1990, marcados por derrotas, frustraciones y el sueño aún lejano de ver a Panamá entre las grandes selecciones del continente.

La obra recoge historias poco conocidas detrás de transmisiones, coberturas y partidos memorables, así como encuentros y experiencias junto a protagonistas fundamentales de la historia del fútbol panameño, entre ellos Rommel Fernández, los hermanos Dely Valdés, Hernán Darío “Bolillo” Gómez, Julio César Dely Valdés, Gary Stempel, Blas Pérez, Luis Tejada, Felipe Baloy, Jaime Penedo, Aníbal Godoy y Cecilio Waterman, entre muchos otros.

Más que una recopilación de recuerdos, ¡SALUUUDOS! constituye un valioso documento histórico que narra la transformación de la Selección de Panamá: de ser un equipo poco reconocido y relegado en el escenario internacional, a convertirse en el fenómeno deportivo y social que hoy moviliza a toda una nación bajo los colores de la popular Marea Roja.

Con el estilo cercano y apasionado que ha caracterizado su trayectoria profesional, David Samudio Garay ofrece a los aficionados, periodistas, historiadores y amantes del deporte una obra imprescindible para comprender el crecimiento del fútbol panameño y el impacto que ha tenido en la identidad nacional.

¡SALUUUDOS! 50 años siguiendo a la Selección de Panamá (1975-2025) es un homenaje a los jugadores, entrenadores, dirigentes, comunicadores y aficionados que han sido parte de esta extraordinaria historia.

Sobre el autor

David Samudio Garay es uno de los periodistas deportivos más reconocidos de Panamá. Durante cinco décadas ha seguido de cerca el desarrollo de la Selección Nacional, cubriendo eliminatorias, Copas Oro, Copas Centroamericanas, Copas América y Mundiales, convirtiéndose en una voz referente para generaciones de aficionados panameño