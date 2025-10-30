Juegos Centroamericanos 2025: Levantamiento de pesas y boliche suman oros para Panamá

En el último día de competencia en los Juegos Centroamericanos 2025 de Guatemala, la panameña Fabiola González ganó tres medallas en Levantamiento de Pesas (86kg) y el canalero Donald Lee se quedó con el primer lugar en la final de maestros en boliche, superando al costarricense Rodolfo Madriz , que se colgó la plata.
Por su parte, Mariadni Batista sumó tres nuevas medallas doradas para Panamá en Levantamiento de Pesas (Arranque, Envión y Total en la categoría (+86kg).
Las medallas ganadas por Fabiola González en los Juegos Centroamericanos 2025
- Bronce - Arranque
- Oro - Envión
- Oro - Total
Lucero Martínez de Nicaragua se hizo con la plata y Paula Navarro de Costa Rica, se quedó con la de bronce.
Panamá en el medallero de los Juegos Centroamericanos 2025
Con estas 9 medallas de oro, Panamá llegó a 171 en total (56 de oro) para seguir ubicados en la cuarta posición del medallero general, por detrás de Guatemala (425), Costa Rica (240) y El Salvador (195).