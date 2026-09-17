Juegos Suramericanos 2026: EN VIVO, medallero de Panamá en Santa Fe

Hillary Heron ganó medalla de plata en Gimnasia Artística - Final de Salto, mientras que Ana Lucía Beitía, Hillary Heron, Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Alyiah Lide fueron medallistas de bronce en la prueba por Equipos de Gimnasia Artística.

Ana Gabriela Gutiérrez conquistó la medalla de bronce en Gimnasia Artística - Final de Suelo y Alessia Avendaño fue ganadora de dos medallas de plata y una de bronce en el ajedrez.

Medallero oficial de los Juegos Suramericanos 2026