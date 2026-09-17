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Juegos Suramericanos 2026: EN VIVO, medallero de Panamá en Santa Fe

Juegos Suramericanos 2026: EN VIVO
Juegos Suramericanos 2026: EN VIVO, medallero de Panamá en Santa FeFoto: COP
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Sigue en vivo el medallero oficial de los Juegos Suramericanos 2026 que se disputa en Santa Fe del 12 al 26 de septiembre.

Las acciones de los Juegos Suramericanos 2026 que se disputan en Santa Fe del 12 al 26 de septiembre, siguen en marcha con presencia panameña.

La delegación de Panamá suma cuatro medallas de momento, tras ganar 1 de plata y 3 de bronce.

Hillary Heron ganó medalla de plata en Gimnasia Artística - Final de Salto, mientras que Ana Lucía Beitía, Hillary Heron, Tatiana Tapia, Ana Gabriela Gutiérrez y Alyiah Lide fueron medallistas de bronce en la prueba por Equipos de Gimnasia Artística.

Ana Gabriela Gutiérrez conquistó la medalla de bronce en Gimnasia Artística - Final de Suelo y Alessia Avendaño fue ganadora de dos medallas de plata y una de bronce en el ajedrez.

Medallero oficial de los Juegos Suramericanos 2026

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