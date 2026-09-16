FÚTBOL Fútbol Internacional -  16 de septiembre de 2026 - 21:18

Lionel Messi consigue la Campeones Cup con el Inter Miami

Inter Miami se lleva la Campeones Cup con gol 100 de su estrella Lionel Messi y uno del brasileño Casemiro.

Lionel Messi consigue la Campeones Cup con el Inter Miami

Lionel Messi consigue la Campeones Cup con el Inter Miami

Inter Miami conquistó este miércoles la Campeones Cup al derrotar a Cruz Azul por 2-0 en el Nu Stadium de Miami con gol y asistencia de Lionel Messi, en coincidencia con el debut del entrenador argentino Cristian 'Kily' González.

Título para el Inter Miami de Lionel Messi

El tanto de Messi en la primera mitad, de cabeza a centro de Luis Suárez, fue el número cien del argentino con Inter Miami, club al que llegó en el verano de 2023 procedente del Paris Saint-Germain.

Cruz Azul fue precisamente su primera víctima en su debut.

El mediocentro brasileño Casemiro selló el triunfo a falta de diez minutos cuando remató a la red un saque de esquina lanzado por el argentino.

La victoria en la Campeones Cup brinda al Inter Miami su primer título de la temporada y ofrece un respiro para una plantilla que estaba llamada a dominar el continente y no ha dado con la tecla en lo que va de año.

Es el cuarto título de Messi con la camiseta rosa, después de la Leagues Cup 2023, el Supporters' Shield 2024 y la MLS Cup 2025.

FUENTE: EFE

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