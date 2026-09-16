GIMNASIA Deportes -  16 de septiembre de 2026 - 17:25

Juegos Suramericanos 2026: Ana Gabriela Gutiérrez se llevó el bronce en Suelo

La panameña Ana Gabriela Gutiérrez consiguió la medalla de bronce en Suelo de los Juegos Suramericanos 2026.

Juegos Suramericanos 2026: Ana Gabriela Gutiérrez se llevó el bronce en Suelo

Juegos Suramericanos 2026: Ana Gabriela Gutiérrez se llevó el bronce en Suelo

FOTO: COP

La joven atleta panameña Ana Gabriela Gutiérrez se metió en el podio, luego de destacada labor en la competición individual de Suelo en los Juegos Suramericanos 2026.

Bronce para Ana Gabriela Gutiérrez en los Juegos Suramericanos 2026

En su actuación en la prueba por medallas, Gutiérrez consiguió un puntaje de 12.934, en una prueba en donde también participó su compañera y compatriota Hillary Heron, que quedó en el sexto lugar con 12.634 puntos.

Con este bronce de la joven atleta panameña son 4 conseguidas en estos Juegos Suramericanos 2026, luego de que en boxeo Yuliett Hinestroza se colocara en su cuello el bronce en los -51 KG.

En más tempranas horas, Ana Gabriela Gutiérrez había participado en la Final individual de Viga de Equilibrio, en donde finalizó en el quinto lugar con 12.400 puntos y Hillary Heron fue séptima con 12.234 puntos.

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