Juegos Suramericanos 2026: Ana Gabriela Gutiérrez se llevó el bronce en Suelo

La joven atleta panameña Ana Gabriela Gutiérrez se metió en el podio, luego de destacada labor en la competición individual de Suelo en los Juegos Suramericanos 2026.
Con este bronce de la joven atleta panameña son 4 conseguidas en estos Juegos Suramericanos 2026, luego de que en boxeo Yuliett Hinestroza se colocara en su cuello el bronce en los -51 KG.
En más tempranas horas, Ana Gabriela Gutiérrez había participado en la Final individual de Viga de Equilibrio, en donde finalizó en el quinto lugar con 12.400 puntos y Hillary Heron fue séptima con 12.234 puntos.