NFL: Partidos para la semana 2

Repasa los partidos que hay para la semana dos en la National Football League (NFL).
- Detroit Lions vs. Buffalo Bills - 7:15 p.m. en Highmark Stadium
Domingo 20 de septiembre
- Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans - 12:00 p.m. en Nissan Stadium
- Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots - 12:00 p.m. en Gillette Stadium
- Minnesota Vikings vs. Chicago Bears - 12:00 p.m. en Soldier Field
- Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons - 12:00 p.m. en Mercedes-Benz Stadium
- Green Bay Packers vs. New York Jets - 12:00 p.m. en MetLife Stadium POR RPC
- New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens - 12:00 p.m. en M&T Bank Stadium
- Cincinnati Bengals vs. Houston Texans - 12:00 p.m. en NRG Stadium
- Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers - 12:00 p.m. en Raymond James Stadium
- Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos - 3:05 p.m. en Empower Field at Mile High
- Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - 3:05 p.m. en SoFi Stadium
- Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals - 3:25 p.m. en State Farm Stadium
- Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers - 3:25 p.m. en Levi's Stadium
- Washington Commanders vs. Dallas Cowboys - 3:25 p.m. en AT&T Stadium
- Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs - 7:20 p.m. en GEHA Field at Arrowhead Stadium
Lunes 21 de septiembre
- New York Giants vs. Los Angeles Rams - 7:15 p.m. en SoFi Stadium