NFL Fútbol Americano NFL -  16 de septiembre de 2026 - 10:12

NFL: Partidos para la semana 2

Repasa los partidos que hay para la semana dos en la National Football League (NFL).

NFL: Partidos para la semana 2

NFL: Partidos para la semana 2

FOTO / EFE

Repasa los partidos que hay para la semana dos en la National Football League (NFL).

Partidos de la NFL

Jueves 17 de septiembre

  • Detroit Lions vs. Buffalo Bills - 7:15 p.m. en Highmark Stadium

Domingo 20 de septiembre

  • Philadelphia Eagles vs. Tennessee Titans - 12:00 p.m. en Nissan Stadium
  • Pittsburgh Steelers vs. New England Patriots - 12:00 p.m. en Gillette Stadium
  • Minnesota Vikings vs. Chicago Bears - 12:00 p.m. en Soldier Field
  • Carolina Panthers vs. Atlanta Falcons - 12:00 p.m. en Mercedes-Benz Stadium
  • Green Bay Packers vs. New York Jets - 12:00 p.m. en MetLife Stadium POR RPC
  • New Orleans Saints vs. Baltimore Ravens - 12:00 p.m. en M&T Bank Stadium
  • Cincinnati Bengals vs. Houston Texans - 12:00 p.m. en NRG Stadium
  • Cleveland Browns vs. Tampa Bay Buccaneers - 12:00 p.m. en Raymond James Stadium
  • Jacksonville Jaguars vs. Denver Broncos - 3:05 p.m. en Empower Field at Mile High
  • Las Vegas Raiders vs. Los Angeles Chargers - 3:05 p.m. en SoFi Stadium
  • Seattle Seahawks vs. Arizona Cardinals - 3:25 p.m. en State Farm Stadium
  • Miami Dolphins vs. San Francisco 49ers - 3:25 p.m. en Levi's Stadium
  • Washington Commanders vs. Dallas Cowboys - 3:25 p.m. en AT&T Stadium
  • Indianapolis Colts vs. Kansas City Chiefs - 7:20 p.m. en GEHA Field at Arrowhead Stadium

Lunes 21 de septiembre

  • New York Giants vs. Los Angeles Rams - 7:15 p.m. en SoFi Stadium
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