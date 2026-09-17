MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en la serie vs los Mellizos de Minnesota?

La temporada regular de las Grandes Ligas (MLB) entra en su etapa final con el panameño José Caballero teniendo acción con los Yankees de Nueva York.
Números de José Caballero en la serie vs Minnesota - MLB
El santeño de 30 años consumió 10 turnos (9 oficial), donde conectó 3 imparables, 1 cuadrangular, 4 empujadas, 3 anotadas, 1 ponche y 1 base robada.
En la campaña 2026, "Cabby" batea para .234 con 14 jonrones, 51 empujadas, 49 anotadas, 32 bases robadas, 13 dobles, 26 bases por bolas y 104 ponches.