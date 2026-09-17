MLB MLB -  17 de septiembre de 2026 - 10:03

MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en la serie vs los Mellizos de Minnesota?

El Grandes Ligas panameño José Caballero destacó en los tres partidos de los Yankees vs los Mellizos en la MLB.

MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en la serie vs los Mellizos de Minnesota?
MLB: ¿Cómo le fue a José Caballero en la serie vs los Mellizos de Minnesota?FOTO: YANKEES

La temporada regular de las Grandes Ligas (MLB) entra en su etapa final con el panameño José Caballero teniendo acción con los Yankees de Nueva York.

"Chema" fue titular en los dos primeros partidos de la serie vs Mellizos de Minnesota y en el tercer encuentro entró como corredor emergente en la novena entrada, en la cual anotó la carrera del empate con un doblete de Anthony Volpe.

Números de José Caballero en la serie vs Minnesota - MLB

El santeño de 30 años consumió 10 turnos (9 oficial), donde conectó 3 imparables, 1 cuadrangular, 4 empujadas, 3 anotadas, 1 ponche y 1 base robada.

En la campaña 2026, "Cabby" batea para .234 con 14 jonrones, 51 empujadas, 49 anotadas, 32 bases robadas, 13 dobles, 26 bases por bolas y 104 ponches.

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