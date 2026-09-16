Tite será el nuevo entrenador del Botafogo de Kadir Barría

Botafogo del panameño Kadir Barria anuncia que Adenor Leonardo Bachi (Tite) es el nuevo entrenador del primer equipo. Tite firmó un contrato este miércoles (16) hasta el final de la temporada 2028 y comenzará sus actividades este jueves.
Entrenador de la Selección Brasileña de 2016 a 2022, Tite ganó la Copa América 2019 al frente de la Seleção. Previamente, el entrenador forjó una exitosa carrera en el fútbol brasileño, ganando el Mundial de Clubes, la Copa Libertadores y dos Campeonatos Brasileños con Corinthians. Tite también ganó 6 campeonatos estatales liderando a Caxias do Sul, Grêmio, Internacional, Corinthians, Flamengo y Cruzeiro.
FUENTE: BOTAFOGO