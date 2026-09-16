Tite será el nuevo entrenador del Botafogo de Kadir Barría FOTO: BOTAFOGO BR

Botafogo del panameño Kadir Barria anuncia que Adenor Leonardo Bachi (Tite) es el nuevo entrenador del primer equipo. Tite firmó un contrato este miércoles (16) hasta el final de la temporada 2028 y comenzará sus actividades este jueves.

El nuevo DT del Botafogo de Kadir Barría Se unen al entrenador el asistente técnico Matheus Bachi y el preparador físico Fábio Mahseredjian, quienes recibirán el apoyo total del cuerpo técnico del club, ahora con Rodrigo Bellão como nuevo miembro. Una unión de fuerzas a favor de la reconstrucción de Botafogo.

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