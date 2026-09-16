FÚTBOL Fútbol Internacional -  16 de septiembre de 2026 - 18:49

Tite será el nuevo entrenador del Botafogo de Kadir Barría

El experimentado brasileño Adenor Leonardo Bachi (Tite) estará al mando del del Botafogo del panameño Kadir Barría.

Tite será el nuevo entrenador del Botafogo de Kadir Barría

Tite será el nuevo entrenador del Botafogo de Kadir Barría

FOTO: BOTAFOGO BR

Botafogo del panameño Kadir Barria anuncia que Adenor Leonardo Bachi (Tite) es el nuevo entrenador del primer equipo. Tite firmó un contrato este miércoles (16) hasta el final de la temporada 2028 y comenzará sus actividades este jueves.

El nuevo DT del Botafogo de Kadir Barría

Se unen al entrenador el asistente técnico Matheus Bachi y el preparador físico Fábio Mahseredjian, quienes recibirán el apoyo total del cuerpo técnico del club, ahora con Rodrigo Bellão como nuevo miembro. Una unión de fuerzas a favor de la reconstrucción de Botafogo.

Entrenador de la Selección Brasileña de 2016 a 2022, Tite ganó la Copa América 2019 al frente de la Seleção. Previamente, el entrenador forjó una exitosa carrera en el fútbol brasileño, ganando el Mundial de Clubes, la Copa Libertadores y dos Campeonatos Brasileños con Corinthians. Tite también ganó 6 campeonatos estatales liderando a Caxias do Sul, Grêmio, Internacional, Corinthians, Flamengo y Cruzeiro.

FUENTE: BOTAFOGO

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