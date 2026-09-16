Michael Amir Murillo: "Me faltó al respeto y luego me obligaron a salir del club"

Michael Amir Murillo fue el protagonista en la conferencia de prensa previo al partido entre Besiktas y Olympique de Marsella en la fase de liga de la UEFA Europa League.

Amir, quien disputó algunas campañas con el conjunto francés, fue consultado sobre su salida y este destacó que la principal razón fue el DT de ese momento (Roberto De Zerbi).

"Todos vieron que tuve un problema con el entrenador, algo que no tiene que ver con el equipo ni el club, fue algo, pienso yo personal del entrenador, que de una u otra manera siento que me faltó al respeto y luego más que nada me obligaron prácticamente a salir del club y fue la manera en la que pude llegar al Besiktas, eso es todo".

Por su parte su DT en el club turco Vincenzo Italiano, también tuvo algunas palabras para el panameño: "Es un jugador importante y experimentado. Uno de los nombres clave del Besiktas. Un nombre importante en este nuevo Besiktas... Después de volver de la Copa del Mundo, entrenó. Es muy profesional y escucha lo que le digo. Estoy feliz de trabajar con alguien como él. Necesito jugadores como él".

Reacciones de Michael Amir Murillo