"No ha existido mantenimiento en Panamá", Héctor Brands

Brands también mencionó que ellos se encuentran en la re activación de algunos coliseos en Panamá, tal cual es el ejemplo del Toco Castillo.

"Vamos a reactivar el Toco Castillo pero no me quiero adelantar sin esperar a la mesa técnica, lo importante es que tenemos los recursos para los que se ganaron este proyecto", mencionó.

Con relación, al tema del estadio Agustín 'Muquita' Sánchez que no cuenta con el permiso oficial de Concacaf para sus torneos, el licenciado Brands señaló que se está trabajando con miras al más allá.

"Todo eso lo vamos a hacer, pero yo me quiero ir más allá. Si aquí no se cambia el modelo de gobernanza en los últimos años con respecto al mantenimiento al momento de licitar a una empresa no tienen el dinero para eso y que sea algo más de empresa privada, de los clubes y hacer una alianza para el tema de mantenimiento de infraestructuras".

El director de Pandeportes también dio una buena noticia con respecto al estado de la cancha del Estadio Rommel Fernández.

"El día de ayer estuvimos en el estadio en horas de la noche con la empresa encargada de la obra, y nos sentimos contentos por lo que hemos visto con el clima y todos los factores y ellos nos dijeron que nos entregaran la cancha antes del tiempo estipulado por el contrato y eso nos permitirá planificarnos con un Rommel Fernández que también ha sido parte del abandono en tema de mantenimiento", concluyó.