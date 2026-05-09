LPF: Alianza FC y Veraguas FC igualaron sin goles en un partido lleno de emociones

Alianza FC y Veraguas United igualaron sin goles en la ida de las semifinales del Clausura 2026 de la Liga panameña de Fútbol ( LPF ), partido disputado en el Estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

A pesar de la igualdad sin goles, el encuentro tuvo varias oportunidades en ambos lados.

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La primera llegó a los 8 minutos con un tiro de esquina que anticipó John Jairo Alvarado en el primer palo para desviarla al segundo, pero el balón pasó por encima del arco.

Diez minutos después Luis Torres disparó desde justo dentro del área, pero Jean Ambuila controló sin dar rebotes.

Heuyin Guardia, goleador del torneo tuvo dos ocasiones en el partido, una donde intentó la individual y remató desde fuera del área a las manos de Berny Araya. La otra fue a los 69 minutos cuando aprovechando un rebote se quitó al portero y tras acomodarse para su derecha, remató sin fuerza y la defensa salvó en la raya.

La más clara del primer tiempo para los "Pericos" llegó por medio de John Asprilla que remató de primera tras llegar de atrás, pero remató por alto.

Mientras que los de Veraguas, Gabriel Torres tuvo una gran oportunidad luego de ganarle un balón fuera del área al portero Ambuila, luego sin casi oposición disparó desviado.

Jean Ambuila, tuvo dos buenas atajadas más luego de intervenir a los 70 y 76 minutos ante dos remates de Nedwar Zuñiga.

Ya sobre el final del partido Daniel Vargas dentro del área mandó el esférico por arriba tras aparecer sólo.

Partido de vuelta de semifinales de la LPF

La vuelta se jugará el sábado 16 de mayo a las 8:30 P.M. en el Estadio "Toco" Castillo.