UFC: Oficialmente Conor McGregor volverá al octágono en junio

Conor McGregor se medirá ante el ex campeón de Bellator Michael Chandler en el UFC 303 en el T-Mobile Arena de Las Vegas. También se confirmó que el choque se llevará a cabo en la categoría de 170 libras.

El histórico ex campeón "The Notorious" no ha peleado desde que se rompió la pierna en julio del año 2021 en pelea contra Dustin Poirier en el UFC 264.

Entre las grandes noticias de hábiles peleadores, Dana White también confirmó otro regreso muy esperado, el de Islam Makhachev. El nacido en Daguestán, Rusia que domina el peso ligero y el ranking de mejores libra por libra de la actualidad se medirá ante Dustin Poirier.