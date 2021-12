GP de Arabia Saudita: Lewis Hamilton toma las riendas en los libres 

Los Alpine del español Fernando Alonso y del francés Esteban Ocon, el Ferrari del español Carlos Sainz Jr., el AlphaTauri del japonés Yuki Tsunoda, el Red Bull del mexicano Sergio Pérez y el Ferrari del monegasco Charles Leclerc completaron el Top-10 de la segunda sesión.

Estos resultados tienen que ser ponderados con la circunstancia de que los Mercedes 'calzaron' neumáticos medios, menos rápidos a una vuelta que los blandos de sus rivales, y con el tráfico, cargado en una pista estrecha.

Mantener su ventaja en la clasificación del sábado (17h00 GMT) y en la carrera del domingo (17h30 GMT) será crucial para que Hamilton evite que Verstappen logre el título mundial este fin de semana.

Circuito con trampas

El holandés puede ganar su primer título en la categoría reina del automovilismo en esta penúltima carrera, si lleva de 8 a 26 su diferencia de puntos con Lewis Hamilton.

Esto significa sumar 18 puntos más que el británico, al menos. Para esto el piloto de 24 años debe terminar primero o segundo el domingo y que su rival de 36 termine lejos de los primeros puestos.

Este viernes ninguno de los dos protagonistas de la temporada estaba satisfecho con su rendimiento.

"No somos rápidos a una vuelta comparados con otros. Pero nuestro ritmo de carrera no fue malo, ¿quién sabe? No estamos en una mala situación pero tenemos un poco de trabajo que hacer", dijo Hamilton.

"Hemos hecho algunos cambios entre las dos sesiones libres que no han funcionado. Pero espero que encontremos los buenos reglajes para la clasificación", señaló Verstappen.

Sobre el papel, el circuito de la Corniche de Yedá, que debuta en el Mundial de Fórmula 1, es favorable a Mercedes, con sus 27 curvas, casi todas suaves, lo que convierten el trazado en muy rápido, dando ventaja a la velocidad de punta de las Flechas de Plata.

El circuito además cuenta con los muros de protección muy cercanos a la pista, por lo que se anuncian trampas cuando se alcancen grandes velocidades.

Conscientes de los riesgos y el desconocimiento, todos se mostraron muy prudentes en la primera tanda de ensayos.

En la segunda los pilotos de Haas Mick Schumacher y Nikita Mazepin tuvieron un contacto. Y a cinco minutos del final Leclerc sufrió un trompo a gran velocidad en la vuelta 23, golpeando con las barreras de seguridad. El piloto salió indemne pero el coche sufrió varios desperfectos.

Recibiendo a la Fórmula 1, como a otros eventos deportivos y culturales en los últimos años, Arabia Saudita continúa su campaña para mejorar su imagen internacional e intentar diversificar su economía petrolera.

En opinión de Human Rights Watch, Arabia Saudita utiliza este GP y los conciertos de estrellas internacionales organizados paralelamente para "desviar la atención de las violaciones generalizadas de los derechos humanos", lo que se denomina con el término inglés "sportwashing".

FUENTE: AFP