Béisbol Mayor 2026: Mantienen detención provisional a pelotero de Veraguas

Luego de la audiencia de apelación en Las Tablas con la presencia del equipo de Veraguas, se confirmó que el pelotero Juan Aizprúa seguirá con detención provisional tras un altercado en un partido del Béisbol Mayor 2026 ante Los Santos, ocurrido el pasado sábado 28 de marzo en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.

Aizprúa es acusado de darle un batazo a un jugador santeño ( Yeison Austin ), pero el abogado del receptor veragüense señala que el bate golpeó fue al lanzador Javier Reina, compañero de equipo de Juan en la novena de los "Indios".

Confirman la medida cautelar de detención provisional al jugador Juan Aizpurúa de la provincia de Veraguas, presunto responsable de golpear con un bate de béisbol en la cabeza al jugador Yeison Austin de la provincia de Los Santos, durante una riña el pasado sábado en el Estadio… pic.twitter.com/4uxBcEqayU

El abogado de Austin también agregó que ambas partes pueden llegar a una acuerdo a fin de lograr un medio alterno de solución de conflicto.

Mensaje del equipo de Veraguas - Béisbol Mayor 2026

Jugar con el alma cuando el corazón siente la ausencia de un hermano no es fácil, pero ellos lo hacen por nuestra provincia. Salir al terreno y defender nuestra bandera mientras cargan con esta carga emocional es la definición más pura de compromiso y lealtad.

Muchos solo ven el resultado final, pero nosotros vemos a hombres valientes que, a pesar de la adversidad, no se doblan. Gracias por honrar los colores de nuestra tierra en el momento en que más fuerza necesitamos. Nuestra provincia está orgullosa de ustedes, porque han demostrado que los Indios de Veraguas no solo se definen por sus jugadas, sino por su capacidad de mantenerse de pie cuando el mundo parece complicarse.