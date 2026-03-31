Béisbol Mayor 2026: Mantienen detención provisional a pelotero de Veraguas

Luego de la audiencia de apelación en Las Tablas con la presencia del equipo de Veraguas, se confirmó que el pelotero Juan Aizprúa seguirá con detención provisional tras un altercado en un partido del Béisbol Mayor 2026 ante Los Santos, ocurrido el pasado sábado 28 de marzo en el Estadio Roberto "Flaco Bala" Hernández.
El abogado de Austin también agregó que ambas partes pueden llegar a una acuerdo a fin de lograr un medio alterno de solución de conflicto.
Mensaje del equipo de Veraguas - Béisbol Mayor 2026
Jugar con el alma cuando el corazón siente la ausencia de un hermano no es fácil, pero ellos lo hacen por nuestra provincia. Salir al terreno y defender nuestra bandera mientras cargan con esta carga emocional es la definición más pura de compromiso y lealtad.
Muchos solo ven el resultado final, pero nosotros vemos a hombres valientes que, a pesar de la adversidad, no se doblan. Gracias por honrar los colores de nuestra tierra en el momento en que más fuerza necesitamos. Nuestra provincia está orgullosa de ustedes, porque han demostrado que los Indios de Veraguas no solo se definen por sus jugadas, sino por su capacidad de mantenerse de pie cuando el mundo parece complicarse.