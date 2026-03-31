BEISBOL MAYOR Beisbol mayor Panamá -  31 de marzo de 2026 - 18:36

Béisbol Mayor 2026: Mantienen detención provisional a pelotero de Veraguas

Luego de la audiencia de apelación, se confirmó que el pelotero de Veraguas que competía en el Béisbol Mayor 2026, seguirá detenido.

Béisbol Mayor 2026: Mantienen detención provisional a pelotero de Veraguas

Béisbol Mayor 2026: Mantienen detención provisional a pelotero de Veraguas

FOTO: INDIOS C9
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Aizprúa es acusado de darle un batazo a un jugador santeño (Yeison Austin), pero el abogado del receptor veragüense señala que el bate golpeó fue al lanzador Javier Reina, compañero de equipo de Juan en la novena de los "Indios".

El abogado de Austin también agregó que ambas partes pueden llegar a una acuerdo a fin de lograr un medio alterno de solución de conflicto.

Mensaje del equipo de Veraguas - Béisbol Mayor 2026

Jugar con el alma cuando el corazón siente la ausencia de un hermano no es fácil, pero ellos lo hacen por nuestra provincia. Salir al terreno y defender nuestra bandera mientras cargan con esta carga emocional es la definición más pura de compromiso y lealtad.

Muchos solo ven el resultado final, pero nosotros vemos a hombres valientes que, a pesar de la adversidad, no se doblan. Gracias por honrar los colores de nuestra tierra en el momento en que más fuerza necesitamos. Nuestra provincia está orgullosa de ustedes, porque han demostrado que los Indios de Veraguas no solo se definen por sus jugadas, sino por su capacidad de mantenerse de pie cuando el mundo parece complicarse.

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