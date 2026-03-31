Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Repasa los partidos para hoy martes 31 de marzo en las Eliminatorias UEFA por el pase al Mundial 2026.

Bosnia y Herzegovina mostró carácter desde los once pasos en su semifinal disputada en Gales, logrando así su clasificación a la final de la Ruta A, que se jugará en Zenica. Sin embargo, el historial ante Italia no le favorece: los bosnios no han podido vencer a la ‘Azzurra’ en sus últimos cinco enfrentamientos (un empate y cuatro derrotas), desde aquel sorpresivo triunfo 2-1 en un amistoso jugado en Sarajevo en 1996.

Italia, por su parte, supo mantener la serenidad tras una primera mitad sin goles frente a Irlanda del Norte y resolvió el encuentro en el complemento gracias a las anotaciones de Sandro Tonali y Moise Kean.

La República Checa tampoco tiene números favorables ante Dinamarca, ya que no logra derrotarla en sus últimos siete duelos (cinco empates y dos caídas), desde el recordado 3-0 en los cuartos de final de la UEFA EURO 2004. Su cruce más reciente fue en la EURO 2020, donde los daneses se impusieron 2-1 en Bakú.

El conjunto danés, dirigido por Brian Riemer, llega motivado tras asegurar su clasificación al Mundial con una contundente goleada 4-0 sobre Macedonia del Norte.

Kosovo dejó en evidencia su espíritu competitivo al imponerse 4-3 en Eslovaquia durante su semifinal de repechaje, en un partido en el que logró igualar el marcador en dos ocasiones antes de tomar ventaja definitiva.

Turquía también avanzó tras superar a una combativa Rumania, en un encuentro que se definió gracias a una brillante asistencia de Arda Güler y la efectiva definición de Ferdi Kadolu.

En otro de los cruces, Suecia se apoyó en la gran actuación de Viktor Gyökeres. El delantero firmó un hat-trick en la victoria 3-1 frente a Ucrania, lo que llevó a su seleccionador, Graham Potter, a destacar su rendimiento como “increíble”.

Finalmente, Polonia selló su pase tras derrotar a Albania con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zieliski, bajo la dirección técnica de Jan Urban.

Repasa los partidos de hoy en las Eliminatorias UEFA