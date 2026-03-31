Eliminatorias UEFA para el Mundial 2026: Partidos para hoy martes 31 de marzo

Repasa los partidos para hoy martes 31 de marzo en las Eliminatorias UEFA por el pase al Mundial 2026.
Italia, por su parte, supo mantener la serenidad tras una primera mitad sin goles frente a Irlanda del Norte y resolvió el encuentro en el complemento gracias a las anotaciones de Sandro Tonali y Moise Kean.
La República Checa tampoco tiene números favorables ante Dinamarca, ya que no logra derrotarla en sus últimos siete duelos (cinco empates y dos caídas), desde el recordado 3-0 en los cuartos de final de la UEFA EURO 2004. Su cruce más reciente fue en la EURO 2020, donde los daneses se impusieron 2-1 en Bakú.
El conjunto danés, dirigido por Brian Riemer, llega motivado tras asegurar su clasificación al Mundial con una contundente goleada 4-0 sobre Macedonia del Norte.
Kosovo dejó en evidencia su espíritu competitivo al imponerse 4-3 en Eslovaquia durante su semifinal de repechaje, en un partido en el que logró igualar el marcador en dos ocasiones antes de tomar ventaja definitiva.
Turquía también avanzó tras superar a una combativa Rumania, en un encuentro que se definió gracias a una brillante asistencia de Arda Güler y la efectiva definición de Ferdi Kadolu.
En otro de los cruces, Suecia se apoyó en la gran actuación de Viktor Gyökeres. El delantero firmó un hat-trick en la victoria 3-1 frente a Ucrania, lo que llevó a su seleccionador, Graham Potter, a destacar su rendimiento como “increíble”.
Finalmente, Polonia selló su pase tras derrotar a Albania con goles de Robert Lewandowski y Piotr Zieliski, bajo la dirección técnica de Jan Urban.
Repasa los partidos de hoy en las Eliminatorias UEFA
- Kosovo vs Turquía en el Stadiumi Fadil Vokrri, Pristina a las 1:45 P.M.
- Suecia vs Polonia en el Strawberry Arena, Solna a las 1:45 P.M.
- Bosnia y Herzegovina vs Italia en el Stadion Bilino Polje, Zenica a las 1:45 P.M.
- República Checa vs Dinamarca en el EPET ARENA, Prague a las 1:45 P.M.