Mundial 2026: Equipos clasificados para la próxima Copa del Mundo de la FIFA

La Copa Mundial 2026 de la FIFA será la edición más grande en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.
Países clasificados para el Mundial 2026
- Canadá (anfitrión)
- Estados Unidos (anfitrión)
- México (anfitrión)
- Japón
- Irán
- Uzbekistán
- Corea del Sur
- Jordania
- Australia
- Argentina
- Ecuador
- Brasil
- Nueva Zelandia
- Marruecos
- Túnez
- Colombia
- Paraguay
- Uruguay
- Egipto
- Argelia
- Ghana
- Cabo Verde
- Sudáfrica
- Qatar
- Inglaterra
- Costa de Marfil
- Senegal
- Arabia Saudita
- Francia
- Portugal
- Noruega
- Croacia
- Alemania
- Países Bajos
- Suiza
- Escocia
- España
- Austria
- Bélgica
- Selección de Panamá
- Curazao
- Haití
- Suecia
- Turquía
- República Checa
- Bosnia y Herzegovina