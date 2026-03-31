MUNDIAL 2026 Copa Mundial de Fútbol  -  31 de marzo de 2026 - 17:25

Mundial 2026: Equipos clasificados para la próxima Copa del Mundo de la FIFA

Conoce los equipos que ya se clasificaron para el Mundial 2026 de la FIFA que se jugará en USA, México y Canadá.

Mundial 2026: Equipos clasificados para la próxima Copa del Mundo de FIFA

Mundial 2026: Equipos clasificados para la próxima Copa del Mundo de FIFA

FOTO: FIFA

La Copa Mundial 2026 de la FIFA será la edición más grande en la historia: 48 selecciones, 104 partidos y 16 ciudades sede en Canadá, México y Estados Unidos.

El torneo se llevará a cabo del 11 de junio al 19 de julio de 2026

Países clasificados para el Mundial 2026

  1. Canadá (anfitrión)
  2. Estados Unidos (anfitrión)
  3. México (anfitrión)
  4. Japón
  5. Irán
  6. Uzbekistán
  7. Corea del Sur
  8. Jordania
  9. Australia
  10. Argentina
  11. Ecuador
  12. Brasil
  13. Nueva Zelandia
  14. Marruecos
  15. Túnez
  16. Colombia
  17. Paraguay
  18. Uruguay
  19. Egipto
  20. Argelia
  21. Ghana
  22. Cabo Verde
  23. Sudáfrica
  24. Qatar
  25. Inglaterra
  26. Costa de Marfil
  27. Senegal
  28. Arabia Saudita
  29. Francia
  30. Portugal
  31. Noruega
  32. Croacia
  33. Alemania
  34. Países Bajos
  35. Suiza
  36. Escocia
  37. España
  38. Austria
  39. Bélgica
  40. Selección de Panamá
  41. Curazao
  42. Haití
  43. Suecia
  44. Turquía
  45. República Checa
  46. Bosnia y Herzegovina
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