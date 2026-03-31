FUTBOL Fútbol Internacional -  31 de marzo de 2026 - 17:03

¡DE NO CREER! Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Por tercera Copa Mundial consecutiva, Italia no participará en el torneo de selecciones más importante del Mundo.

¡DE NO CREER! Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

¡DE NO CREER! Italia se queda fuera del Mundial por tercera vez consecutiva

Foto: Azzurri

Italia se quedó fuera del Mundial 2026 por tercera edición consecutiva al caer este martes en penaltis ante Bosnia y Herzegovina (1-1/4-1), en un partido en el que jugó desde el minuto 41 con un jugador menos.

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La 'Azzurra' no acude al Mundial desde 2014 y no supera una fase de grupos desde 2006. Serán, por tanto, al menos 16 años los que la tetracampeona del mundo no acuda a la gran cita. Los fallos de Pio Esposito y Cristante desde el punto de penalti condenaron la posibilidad de clasificación.

La otra cara de la moneda, Bosnia. Celebró en casa un éxito tremendo cuando el partido se le puso tan en contra tras el gol de Kean en el minuto 15. La roja a Bastoni les allanó el camino. Y el tiempo, la fortuna de los penaltis y otra gran historia, la de un país con sólo una participación, se abrieron paso pasa completar su gran historia.

Italia jugó con uno menos

En su camino a la posible redención, Italia encontró una dificultad enorme. Tuvo que sobrevivir toda la segunda mitad por la expulsión de Alessandro Bastoni, gran referente de la defensa. Su entrada a destiempo sobre Demirovic en el 41, tras un mal envío de Donnarumma y un exceso de confianza del resto, elevó la dificultad del reto a un nivel extremo.

Bosnia, cuya única participación en un Mundial data de 2014, viajará a Estados Unidos, México y Canadá encuadrada en el grupo B del Mundial junto a Canadá, Catar y Suiza.

FUENTE: EFE

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