NFL: Jaylinn Hawkins de los Patriots tiene planeado venir a Panamá

Jaylinn Hawkins se prepara para lo que será el Super Bowl LX donde se medirán los New England Patriots y los Seattle Seahawks y durante estos días previos, el atleta de origen panameño ha brindado declaraciones a distintos medios.

"Creo que es importante difundir, no hay muchos futbolistas profesionales panameños, asique representarlos es genial y me refiero a la gente latina en este deporte en la cultura panameña", dijo el atleta de 28 años.

"En algún momento de la temporada baja planeo montar un campamento de fútbol (fútbol americano) en Panamá, aún estoy trabajando en los detalles, pero quiero difundir este deporte", añadió Hawkins.

Mensaje a la juventud: "Sigan adelante, los sueño se cumplen, sigan trabajando duro; si algo no es tan conocido en tú país, sigue aprendiendo, sigue esforzándote, no te rindas nunca".

Sobre la comida que más le gusta comer en Panamá confesó que el arroz con coco y pescado que prepara su abuela, además los plátanos.