NFL: Resultados de la semana 10 en la National Football League

La emoción de la NFL 2026-2027 continúa con la Semana 10 de la temporada regular, que presenta una cartelera de 14 partidos entre el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.
Resultados de la Semana 10 de la NFL
Jueves 12 de noviembre
-
Washington Commanders 24-21 New York Giants
Domingo 15 de noviembre
Partido internacional en Múnich
-
New England Patriots vs. Detroit Lions – 9:30 a.m. en el Allianz Arena, Múnich, Alemania.
Juegos de la 1:00 p.m.
-
Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons – 1:00 p.m.
Houston Texans vs. Cleveland Browns – 1:00 p.m.
Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers – 1:00 p.m.
Miami Dolphins vs. Indianapolis Colts – 1:00 p.m.
Carolina Panthers vs. New Orleans Saints – 1:00 p.m.
Buffalo Bills vs. New York Jets – 1:00 p.m. (en vivo por PRC)
Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans – 1:00 p.m.
Juegos de la tarde
-
Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals – 4:05 p.m.
Seattle Seahawks vs. Las Vegas Raiders – 4:05 p.m.
San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys – 4:25 p.m.
Sunday Night Football
-
Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals – 8:20 p.m.
Lunes 16 de noviembre
Monday Night Football
-
Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens – 8:15 p.m.