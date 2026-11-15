NFL Fútbol Americano NFL -  15 de noviembre de 2026 - 09:52

NFL: Resultados de la semana 10 en la National Football League

Repasa a continuación los resultados al completo de la semana 10 en la National Football League (NFL).

NFL: Resultados de la semana 10 en la National Football League

NFL: Resultados de la semana 10 en la National Football League

FOTO: IA

La emoción de la NFL 2026-2027 continúa con la Semana 10 de la temporada regular, que presenta una cartelera de 14 partidos entre el jueves 12 y el lunes 16 de noviembre.

La jornada tendrá como uno de sus principales atractivos el enfrentamiento entre los New England Patriots y Detroit Lions, que se disputa en Múnich, Alemania.

Resultados de la Semana 10 de la NFL

Jueves 12 de noviembre

  • Washington Commanders 24-21 New York Giants

Domingo 15 de noviembre

Partido internacional en Múnich

  • New England Patriots vs. Detroit Lions – 9:30 a.m. en el Allianz Arena, Múnich, Alemania.

Juegos de la 1:00 p.m.

  • Kansas City Chiefs vs. Atlanta Falcons – 1:00 p.m.

  • Houston Texans vs. Cleveland Browns – 1:00 p.m.

  • Minnesota Vikings vs. Green Bay Packers – 1:00 p.m.

  • Miami Dolphins vs. Indianapolis Colts – 1:00 p.m.

  • Carolina Panthers vs. New Orleans Saints – 1:00 p.m.

  • Buffalo Bills vs. New York Jets – 1:00 p.m. (en vivo por PRC)

  • Jacksonville Jaguars vs. Tennessee Titans – 1:00 p.m.

Juegos de la tarde

  • Los Angeles Rams vs. Arizona Cardinals – 4:05 p.m.

  • Seattle Seahawks vs. Las Vegas Raiders – 4:05 p.m.

  • San Francisco 49ers vs. Dallas Cowboys – 4:25 p.m.

Sunday Night Football

  • Pittsburgh Steelers vs. Cincinnati Bengals – 8:20 p.m.

Lunes 16 de noviembre

Monday Night Football

  • Los Angeles Chargers vs. Baltimore Ravens – 8:15 p.m.

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