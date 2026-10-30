NFL Fútbol Americano NFL -  30 de octubre de 2026 - 08:41

NFL: Resultados de la semana 8 en la National Football League

Repasa a continuación los resultados al completo de la semana 8 en la National Football League (NFL).

NFL: Resultados de la semana 8 de la National Football League

NFL: Resultados de la semana 8 de la National Football League

FOTO: IA

La semana 8 de la National Football League (NFL) sigue en acción con 14 interesantes partidos disputándose en diferentes escenarios.

Resultados de la Semana 8 de la NFL 2026

Jueves 29 de octubre

  • Carolina Panthers 19-27 Green Bay Packers

Domingo 1 de noviembre

  • Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills — 1:00 p.m.

  • Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals — 1:00 p.m.

  • Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys — 1:00 p.m.

  • Minnesota Vikings vs. Detroit Lions — 1:00 p.m. por la señal de RPC

  • Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars — 1:00 p.m.

  • Las Vegas Raiders vs. New York Jets — 1:00 p.m.

  • Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers — 1:00 p.m.

  • Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers — 1:00 p.m.

  • Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams — 4:05 p.m.

  • Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos — 4:25 p.m.

  • New England Patriots vs. Miami Dolphins — 4:25 p.m.

  • Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders — 8:20 p.m.

Lunes 2 de noviembre

  • Chicago Bears vs. Seattle Seahawks — 8:15 p.m.

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