NFL: Resultados de la semana 8 en la National Football League

La semana 8 de la National Football League (NFL) sigue en acción con 14 interesantes partidos disputándose en diferentes escenarios.
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Carolina Panthers 19-27 Green Bay Packers
Domingo 1 de noviembre
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Baltimore Ravens vs. Buffalo Bills — 1:00 p.m.
Tennessee Titans vs. Cincinnati Bengals — 1:00 p.m.
Arizona Cardinals vs. Dallas Cowboys — 1:00 p.m.
Minnesota Vikings vs. Detroit Lions — 1:00 p.m. por la señal de RPC
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Indianapolis Colts vs. Jacksonville Jaguars — 1:00 p.m.
Las Vegas Raiders vs. New York Jets — 1:00 p.m.
Cleveland Browns vs. Pittsburgh Steelers — 1:00 p.m.
Atlanta Falcons vs. Tampa Bay Buccaneers — 1:00 p.m.
Los Angeles Chargers vs. Los Angeles Rams — 4:05 p.m.
Kansas City Chiefs vs. Denver Broncos — 4:25 p.m.
New England Patriots vs. Miami Dolphins — 4:25 p.m.
Philadelphia Eagles vs. Washington Commanders — 8:20 p.m.
Lunes 2 de noviembre
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Chicago Bears vs. Seattle Seahawks — 8:15 p.m.