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MUNDIAL 2026 Mundial 2026 -  15 de julio de 2026 - 17:01

Mundial 2026: "Somos únicos", Lionel Scaloni

El director técnico de la selección de Argentina brindó declaraciones luego de la dramática victoria sobre Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026.

Mundial 2026: Somos únicos

Mundial 2026: "Somos únicos", Lionel Scaloni.

FOTO: EFE

La emoción y el llanto invadió este miércoles al seleccionador de Argentina, Lionel Scaloni, quien ante una nueva y vigorosa remontada en el Mundial 2026, esta ante Inglaterra para volver por segundo Mundial seguido a un final, concluyó: "Somos únicos, y no es arrogancia".

Al pie del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, el entrenador que condujo a Argentina a la conquista del Mundial jugado hace cuatro años en Catar y dentro de cuatro días a que juegue contra España por el nuevo título, se declaró "sin palabras" ante la nueva exhibición.

Declaraciones de Lionel Scaloni luego de la victoria de Argentina

"Este grupo no deja de sorprenderme", manifestó con voz entrecortada al aludir a la remontada que en los últimas siete minutos lograron con sus goles Enzo Fernández y Lautaro Martínez.

"Lo que demuestran estos jugadores es increíble. Después de esto es muy difícil intentar que la gente entienda lo que demuestran en la cancha", expresó.

Hizo un homenaje a la tradición y el valor de la Albiceleste. "La camiseta lo amerita: Dar todo hasta el final, no guardarse nada. Han demostrado una vez más que lo sienten como nadie".

También elogió el apoyo de los hinchas argentinos. "Esta gente nos llevó a ganar el partido. Estamos agradecidos a la gente que nos acompañó".

FUENTE: EFE

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