La selección femenina de México derrotó este sábado 4-2 a Haití con lo que consiguió su boleto al Mundial Femenino de Brasil 2027 en juego de cuartos de final del Campeonato Concacaf W.
México, del seleccionador español Pedro López, tomó la iniciativa en el inicio.
Sus intentos resultaron al minuto 13. Jacqueline Ovalle tomó el balón y sirvió largo para la aparición sin marca de Diana Ordóñez, quien remató de cabeza para el 1-0.
Haití tuvo la oportunidad de empatar gracias a un penalti que Melchie Dumornay cobró, pero Esthefanny Barreras atajó.
Al 31, Britany Raphino hizo el 1-1 con disparo desde la izquierda que a Esthefanny Barreras se le escapó por debajo de las manos.
Duelo parejo entre México y Haití
Cuando mejor jugaba Haití, México anotó el 2-1 vía un disparo lejano de zurda de Jacqueline Ovalle al 42.
El equipo de Pedro López cerró con fuerza; en tiempo agregado marcó el 3-1 gracias a un centro de Nicolette Hernández que remató Maricarmen Reyes.
En el segundo lapso, Haití adelantó líneas y obtuvo su premio al 58 en otra falla de Barreras, a quien de nuevo se le fue por debajo del cuerpo un disparo que realizó Kethna Louis para el 3-2.
México reaccionó al 73 vía un disparo libre de Ovalle que venció a Toussaint, luego de un desvío de la zaga para el 4-2.
FUENTE: EFE