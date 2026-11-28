Este sábado se disputarán duelos por los cuartos de final del Concacaf W Championship 2026, en donde Panamá buscará boleto a las semifinales de la competición y a la próxima cita mundialista.

México vs Haití, 4:30 P.M.

Una victoria le garantizaría a Panamá avanzar a las semifinales del Concacaf W Championship y, con ello, asegurar su clasificación directa a la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027, lo que significaría una segunda participación mundialista para el país, luego de su histórica primera clasificación en 2023.

Asimismo, el certamen definirá a las representantes de Concacaf para el torneo de fútbol femenino de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, cuyos boletos serán disputados por las selecciones que finalicen en las tres primeras posiciones, con un ajuste previsto en caso de que Estados Unidos, como país anfitrión, ocupe uno de esos lugares.

En caso de no ganar el duelo ante Canadá, Panamá tendrá una segunda oportunidad el miércoles 2 de diciembre, cuando enfrenten al perdedor del compromiso entre México y Haití por un boleto al repechaje intercontinental.